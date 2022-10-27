Zahir Kandaşoğlu’ndan seçim açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Zahir Kandaşoğlu, tekrarlanacak olan 1. Grup seçimlerinde en güzel sonucu alacaklarını belirtti.

Açıklamalarda bulunan Zahir Kandaşoğlu, 22 Ekim 2022 tarihinde Van Sanayi ve Ticaret Odasının organ seçimleri yapıldığını belirterek, “Bizler tüm ekibimizle birlikte başta tacirlerimizin sorunlarına yönelik, sonrasında sizlere ve şehrimize kazandıracağımız projelerle seçime girdik. Bu seçimdeki yegane amacımız; yıllardır şehrimizin sorunlarından uzak, yaptırım gücü az, makam ve ekonomik kaygılar nedeniyle rant peşinde olanların tacir ve tüccarlarımızın üzerinde oluşturduğu kamburu ortadan kaldırmak, sorunlara çözüm üretmek ve şehrimizi her geçen gün hak ettiği potansiyele ulaştırmaktı. Bizler ekibimizin hummalı çalışmaları ve siz değerli üyelerimizin bizlere gösterdiği teveccühle bu seçimi kazandık. Üstelik mevcut başkan ve yönetiminin, ticaret odasının tüm imkanlarını lehine kullanmasına, oluşturduğu baskıya, değiştirdiği şirket kodları ile şahsına özel ayarladığı listelere rağmen biz bu seçimi kazandık. Şimdi kaybeden oda yönetiminin özellikle ilgilendiği ve istediği 1. Grupta (Tarım ve Hayvancılık) seçim sonuçlarının iptaliydi. Biz Beyaz Liste olarak o grubu 9 oy farkla kazandık. En az farkla kazandığımız grup o. Oda yönetimi tüm gruplarda olduğu gibi o grupta da yetkisi olmayan insanlara oy kullandırdı. Oda yönetimi hangi grupta hangi sahtekarlığı yaptığını çok iyi biliyor. Şeytanın aklına gelmeyecek sahtekarlıklar yapmışlar. Bir kişiye de ‘Kandaşoğlu’ soyadlı sahte oy verme yetkisi çıkarmışlar. 40 yıl düşünsen insanın aklına gelmez bu sahtekarlıklar. 1. Grupta bir anlamada kendi sahtekarlıklarına itiraz ettiler, seçim kurulunu baskı altına aldılar. Yaptıkları sahtekarlıkları seçim kuruluna delil olarak sundular ve 1. Grupta seçimi iptal ettirdiler. Halbuki aynı sahtekarlığı 9’uncu, 13’üncü ve 16’ıncı grupta da yaptılar. 1 oy, 4 oy ve 8 oyla kaybedilen gruplarda bizim ve Sarı Liste’nin yaptığı itirazlar kabul edilmedi. Bu gruplarla birlikte tüm gruplar incelenirse oy kullanma yetkisine sahip olmayan birçok kişinin oy kullandığı tespit edilecektir. Bunun dışında oy pusulası ve zarfların dışarıda dağıtıldığı dünyanın neresinde görülmüştür? Pusula da zarf da perde gerisinde olur, bahçede olmaz. Mobil araçlarda dağıtılan pusula ve zarflarla tüccarın hür iradesine ipotek konulmuştur. Bu suçtur. Bunların hepsi için hukuki mücadelemiz devam edecektir. Biz hukuki mücadelemizle birlikte Allah’ın adaletine sığınarak, seçim çalışmamızı da sürdüreceğiz. Tekrarlanacak olan 1. Grup seçimlerinde inşallah en güzel sonucu alacağız. Çünkü önce Allah’a sonra ise Van Ticaret ve Sanayi Odasının değerli üyelerine, güvenimiz tam bizim. Buradan seçim hezimetini kaldıramayanlara açıkça çağrıda bulunuyorum, buyurun, isterseniz tüm gruplarda seçimin iptaliyle birlikte seçime yeniden girelim. O yürek sizde varsa bu çağrıma olumlu cevap verirsiniz. Bizim sevdamız Van. Bizim ticaret ve sanayi odası üzerinden bir rant umudumuz yok. Bizim projelerimiz var, bizim derdimiz hizmet. Yarın sizlerin çocuklarının dahi faydalanacağı projelerin önüne geçmeye çalışıyorsunuz, tarih sizi utançla anacak” dedi.