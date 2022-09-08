Zabıta Haftası etkinlikleri dostluk maçıyla tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı’nın 196’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde zabıta personelleriyle basın mensupları arasında dostluk maçı yapıldı.

Kocaeli Dostluk Parkındaki Sosyal Tesislerde verilen yemeğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Zabıta Daire Başkanı Sebahattin Ergenç ve büyükşehir belediyesinde görev yapan zabıta personeli katıldı. Zabıta personelinin haftasını kutlayan Genel Sekreter Çelikel, kentin düzeni için 7/24 görev yapan zabıta personeline teşekkür etti. Program birlikte yenilen akşam yemeği ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ayrıca Zabıta Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Şehir Stadyumu amatör sahada Vangölü Gazeteciler Cemiyetine üye basın mensuplarıyla dostluk maçı yapıldı. Güzel bir havada ve centilmence oynanan maç 5-5 berabere sonuçlandı.