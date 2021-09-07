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Zabıta Daire Başkanlığından Vali Bilmez’e “195.yıl” ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle zabıtaları kabul etti.

VAN 07.09.2021, 16:54
Zabıta Daire Başkanlığından Vali Bilmez’e “195.yıl” ziyareti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 195. yıl dönümü nedeniyle zabıtaları kabul etti.


Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, “1-7 Eylül Zabıta Haftası” kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığından bir heyet Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti. Büyükşehir Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ziyarette zabıta teşkilatının 195. yıl dönümünü kutlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte yapılan denetimlerle ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç’ten bilgi aldı. Bir süre zabıtalarla görüşen Vali Bilmez, ülkemizin köklü teşkilatlarından olan zabıta teşkilatının kent hayatı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, zabıta personeline çalışmalarında başarılar diledi. Vali Bilmez’e tablo hediye eden zabıtalar, buradaki ziyaretin ardından Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’i de makamında ziyaret ettiler.

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