YYÜ’de ’Gastronomi değerleri’ toplantısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ), ‘Gastronomi değerleri’ ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak ve fakülte öğretim elemanlarıyla birlikte Van’ın “gastronomi değerleri” ile ilgili istişare toplantısı yaptı. Senato Odası’nda gerçekleşen toplantı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak başkanlığında üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyelerinin ürettikleri ürünlerin sunumu ile başladı. Van’ın gastronomi değerlerinin ele alındığı toplantıda; coğrafi işarete sahip olan Van gül reçeli, yine yöreye özgü olan güllü Van pastası, gül şurubu ve gül şerbeti sunulurken; ayrıca Van kahvaltısı, Van balığının işlenmesi ve diğer ürünlerin gastronomi imajına kazandırılması konuları da ele alındı.

Sunumun ardından açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van’ın gastronomi ve mutfak alanında oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Ancak bu çeşitliliği ön plana çıkarma ve tanıtma noktasında daha fazla çabaya ihtiyacımız var. Gastronomi, turizmde en güçlü alanlardan bir tanesi. Van YYÜ olarak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne alınacak ilk öğrencilerimizin yetişmesiyle bu ihtiyaca karşılık vermeye çalışacağız. Van mutfak kültürünü araştırarak yemeklerin tespit ve tescillerini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz yapacak. Biliyorsunuz DAKA desteğiyle üniversitemizde kurulan İnnoVan girişimcilik merkezimiz bitme aşamasına geldi. İnşallah sıra GastroVan’da. Turizm Fakültemizdeki öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve ünlü şeflerin destekleriyle ‘Mutfak Sanatları Akademisi’ ismiyle bir merkez kurmak için girişimlerimizi başlattık. Bu merkezde Van’a özgü yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla eğitimler ve faaliyetler gerçekleştirilecektir” dedi.