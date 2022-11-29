Yürüme engelli kızın ‘Umut Işığı’ kitabı çıktı

Van’ın Tuşba ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan Sevgi Gülmez’in ikinci kitabı çıktı.

Tuşba ilçesinde ikamet eden bedensel engelli Sevgi Gülmez, ‘Umut Işığı’ isimli ikinci kitabını çıkarttı. İlk etapta bin adet basılan kitabıyla ilgili açıklamada bulunan Gülmez, “Kitabımda engelimin bende bıraktığı ilk düşüncelere yer verdim. Bunun yanında ilkokuldaki arkadaşlık ve öğretmenliği ele aldım. Kendi içimde olan savaşımı okuyucularıma anlatmaya çalıştım. Kitabımda özellikle hayatımda büyük yer edinen coğrafya öğretmenime, tedavi sürecime de yer verdim. Kitabımı okuyucuların beğeneceğini umarım” dedi.

Kitap yazma noktasında eğitim alacağını belirten Gülmez, kendisini bu alanda daha da geliştirip usta olmayı düşündüğünü söyledi.