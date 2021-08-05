Yurtdışından gelen gençler Van’da çöp toplayıp fidan dikti

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Eco-Future isimli Erasmus+ Gençlik Değişimleri projesi kapsamında yurtdışından Van’a gelen gençler çöp toplayıp fidan dikimi yaptı.

Proje kapsamında İspanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Litvanya, Letonya’dan gelen gençler, 1-8 Ağustos tarihlerinde Van’da bir araya gelerek bir hafta boyunca ekoloji, çevre bilinci, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, verimlilik ve iklim değişikliği gibi konular üzerine farkındalık artırıcı çalışmalar yaptı. Tuşba Gençlik Merkezi ile paydaş olarak yürütülen projede, gençler hem farklı kültürleri tanıdı hem de çeşitli deneyimsel öğrenme metotlarıyla çevre bilinci üzerine aktiviteler düzenledi. Aktiviteler kapsamında çevre temizliği, fidan dikimi, doğa yürüyüşü, seminerler, çalıştaylar, beyin fırtınaları ve çeşitli grup dinamiği etkinlikleri yapan gençler, sosyal medyayı etkin kullanma ve kısa film çalışması da yaptı.

Proje kapsamında gençler, Edremit Belediyesi işbirliği ile hem çevre temizliği hem de 40 adet fidan dikimi gerçekleştirerek çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturdu. Gençler aynı zamanda Tuşba Gençlik Merkezini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan da katılarak gençlere eşlik etti.