Yurt öğrencileri için kurban kesildi

Van Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı merkez kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan ve memleketlerine gidemeyen 250 öğrenci için 4 adet büyükbaş kurban kesildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin bayramı evinde gibi hissetmeleri için 4 adet büyükbaş kurban kesildi. Kesilen kurbanların bir kısmı 250 öğrenciye kavurma olarak akşam yemeğinde ikram edilirken, diğer kısmı ise 200 personel ve ailelerine dağıtıldı.

Kampüs alanındaki kız ve erkek öğrenci yurtlarında gerçekleşen program sonunda açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ailelerinden uzak olan öğrencileri bir nebze olsun mutlu etmek istediklerini ifade ederek, "Onların bayram sevinçlerine ortak olduk. Onlara ailelerinden uzak o bayram sevincini yaşatmak istedik. Kesilen kurbanlarımızın bir kısmını yurtlarımızda kalan 250 kız ve erkek öğrencimize kavurma olarak ikram ederken, geri kalan kurban etimizi ise aileleri ile birlikte kurban kesemeyen 200 mesai arkadaşımıza ve ailelerine dağıtarak mutlu bir bayram geçirmelerini istedik. Kurban kesme programında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.