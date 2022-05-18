Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla denetim altında bulunan genç yükümlüler müzeyi gezdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin de katılımıyla Müzeler Haftası ve Gençlik Haftası sebebiyle denetim altında bulunan genç yükümlüler için müze ziyareti gerçekleştirildi. Müze görevlileri tarafından bilgilendirme yapılırken, ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.