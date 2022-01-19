Yolda kalan şoförlere kek ve meyve suyu ikramı

Van’ın Edremit Belediyesi ekipleri, yoğun fırtına ve tipi nedeniyle yolda kalan yolcu ve şoförlere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Edremit ilçesinden geçen Van-Bitlis kara yolu da fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin sıfıra düştüğü ve muhtemel kazaların yaşanmaması nedeniyle kapatılan yolda onlarca araç ise mahsur kaldı. Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolunda şoför ve yolcuların imdadına ise Edremit Belediyesi ulaştı. Araçlarında bekleyen şoför ve yolculara kek ve meyve suyu ikram eden ekipler, diğer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Yolcular ve şoförler, ikramlardan dolayı ekiplere teşekkür ederken, yetkililer ise fırtına ve tipinin dinmesiyle birlikte yolun tekrar ulaşıma açılacağını belirttiler.