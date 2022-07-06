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Yola fırlayan başıboş köpeğe çarpan minibüs takla attı

Van’da, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolü kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

VAN 06.07.2022, 20:57
Yola fırlayan başıboş köpeğe çarpan minibüs takla attı

Van’da, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolü kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Muradiye istikametinden Van istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 65 KD 541 plakalı minibüs, Muradiye-Van karayolu Derebelek mevkiinde yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, minibüsün çarptığı köpek ise telef oldu. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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