Van-Çatak karayolunda yol kenarına 3 yavru köpek bırakıldı. Durum, vatandaşların tarafından tepkiyle karşılandı.

Çatak-Görentaş yolu üzerinde yol kenarına 3 yavru köpek bırakıldı. Hayvanları fark eden bazı sürücüler, araçlarını çekip aç olduğu gözlenen köpeklere ekmek verdi. Haber verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları toplama ekibi, yavru köpeklerin bulunduğu yere gitti. Bölgede yapılan aramalarda 3 yavru köpeğin belirtilen yerde olmadığı görüldü.