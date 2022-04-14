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Yetim kıza doğum günü sürprizi
Kızılay Muradiye Temsilciliği gönüllüleri, yetim kız çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı.
VAN 14.04.2022, 16:42
Kızılay Muradiye Temsilciliği gönüllüleri, yetim kız çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı.
Van’ın Muradiye ilçesindeki Kızılay gönüllüleri, ‘Yetim gülerse dünya güler’ projesi bünyesinde ilçede bulunan yetim bir kız çocuğunun doğum gününü kutladı. Pasta kesiminden sonra yetim kardeşlere Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay tarafından hediye verildi.