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Yeşilsu ve Dilimli mahalleleri sulama suyuna kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu ve Dilimli mahallelerindeki sulama kanalını tamamladı. Yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğundaki beton kanal sayesinde 230 hektar alan sulanabilecek.

VAN 20.11.2021, 14:11
Yeşilsu ve Dilimli mahalleleri sulama suyuna kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu ve Dilimli mahallelerindeki sulama kanalını tamamladı. Yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğundaki beton kanal sayesinde 230 hektar alan sulanabilecek.

Bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yaşanan sulama suyu sorununu da bir bir gideriyor. Taşıma suyla arazilerin sulandığı birçok bölgede beton sulama kanalları inşa ederek çiftçilerin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi, son olarak uzun yıllardır arazileri su ile buluşamayan Tuşba ilçesi Yeşilsu ve Dilimli mahallelerine de arazi sulama suyunu ulaştırdı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 765 bin 614 lira maliyetle yapımına başlanan Yeşilsu ve Dilimli mahallelerindeki 3 bin 400 metre uzunluğundaki sulama kanalları, gölet ıslahı, yol ve sel geçişleri ile birlikte tamamlanarak mahallelilerin hizmetine sunuldu. Bu sayede yaklaşık 230 hektar alan proje sayesinde su ile buluştu.

Mahallelerinin tarım amaçlı su ihtiyacından kaynaklı birçok sıkıntı yaşadığını ifade eden Yeşilsu Mahalle Muhtarı Tunay Balkış, projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtar Balkış, ‘‘Geçtiğimiz yaz ayında Van Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Sağ olsunlar çok kısa sürede talebimiz dikkate alınarak çalışma başlatıldı. Göletimiz tamamlanarak arazilerimize suyun ulaşması için kanal yapıldı. Gerçekten hizmetten memnunuz. Allah razı olsun’’ dedi.

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