Yenilenmek isteyenlerin buluşma noktası: Fit Life Spa&Health Center

Elite World Hotels’in Taksim, Florya, Küçükçekmece, Küçükyalı, Sapanca, Marmaris ve Van’daki otellerinde bulunan Fit Life Spa& Health Center’ları kendisine zaman ayırıp, özel spor eğitmeni ile hedefe yönelik bir spor deneyimi imkanı yaşamak isteyenlere bütünsel bir yaklaşım sunuyor.

Elite World Hotels’den yapılan açıklama; hareketsizlik ve masa başında çalışmanın birçok insanın ortak sorunu haline geldiği belirtilerek, “Özelikle evde geçirilen uzun süreler, can sıkıntısından artan iştah sonucunda kilo kontrolü gittikçe zorlaştı. Kilo kontrolünün ve zayıflamanın en önemli yolu tabi ki spor. Taksim, Florya, Küçükçekmece, Küçükyalı, Sapanca, Marmaris ve Van’da hizmet veren Elite World Hotels bünyesinde bulunan Fit Life Spa& Health Center’larda; kapalı yüzme havuzu, yeni nesil spor aletleri ve akıllı spor ekipmanlarının yer aldığı fitness salonu, şok duşları, buhar odası, Türk hamamı, sauna, kişiye özel masaj odalarının yanı sıra Vitamin Bar’ındaki sporcu beslenmesine uygun lezzetlerle spor yaparak yaşam kalitesini yükseltmek isteyenlere bütünsel bir ekosistem sunuyor. Ayrıca hijyenin ön planda tutulduğu geniş ve ferah Fit Life Spa& Health Center’ların uzman spor eğitmenleri, kişiye özel programları ile ideal vücut ölçülerine kavuşmak isteyenlere yardımcı oluyor. Haftanın her günü 07.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veren Fit Life Spa& Health Center için 444 0 883 veya numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz” denildi.