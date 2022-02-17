Yeni kütüphaneyi 10 günde 20 bin kişi ziyaret etti

Van’da yaklaşık 10 gün önce hizmete başlayan yeni halk kütüphanesini 20 bin kişi ziyaret etti.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde cumhuriyetin ilk yıllarından kalan binalardan olan Endüstri Meslek Lisesi binası, onarılarak halk kütüphanesine dönüştürülmüştü. Onarım çalışmalarının ardından son teknolojiyle donatılan kütüphane, yaklaşık 10 gün önce hizmet vermeye başladı. Ders çalışma imkanı, süreli yayınları takip etme ve ödünç kitap alabilme imkanı olan kütüphane ile ilgili açıklamada bulunan Van İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Aysun Bekdemir, 10 günde yaklaşık 20 bin kişinin kütüphaneye giriş yaptığını belirterek, “Van İl Halk Kütüphanesi yeni binasında 7 Şubat itibariyle hizmet vermeye başladı. O günden bu yana kütüphanemizi yaklaşık 20 bin kullanıcımız ziyaret etti. Bunun yanında 2 bine yakın ödünç kitap verdik. Yeni kütüphanemiz 108 kişilik okuma salonumuz, bebek kütüphanemiz, kent kitaplığımız, grup çalışma atölyesi ve konferans salonumuz gibi farklı alanlardan oluşuyor. Gençlerden, okuyucularımızdan ve Van halkında yoğun talep var. Özellikle gençlerden olumlu tepkiler var” dedi.

Yeni kütüphanenin sabah 08.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet verdiğini belirten Bekdemir, kütüphanenin açılmasında emeğe geçen herkese teşekkür etti. Kültür sarayı içerisinde yer alan eski kütüphanenin ise şimdilik etüt merkezi olarak kullanıldığını dile getiren Bekdemir, en kısa zamanda orasının şube kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.

Yeni kütüphanenin açılmasına sevinen gençler ise daha önceki kütüphanede imkanların kısıtlı olduğunu ifade ederek, “Yeni yerimiz eskiye kıyasla daha geniş, daha ferah ve modern diyebileceğimiz bir yer. Eski yerimiz ufak olduğu için çalışmalarımız kısıtlanıyordu, internet olmadığı için ders açısından sıkıntılarımız oluyordu ama şimdi bu sıkıntılarımız giderildi. Özellikle merkez nezdinde beklediğimiz bir yerdi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için oldukça verimli oluyor” ifadelerini kullandılar.