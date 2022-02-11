Yasadışı avlanan şahıs jandarmaya takıldı

Van’ın Başkale ilçesinde yasadışı avlanma yaptığı tespit edilen 1 kişi avladığı 10 ölü Kınalı keklik ile birlikte jandarmaya takıldı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetlerinde 1 araçta arama yaptı. Yapılan arama yasadışı avlanma yapıldığı tespit edilen 10 ölü Kınalı kekliğe el konulurken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. DKMP Van Şube Müdürlüğü, çalışmalarından dolayı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.