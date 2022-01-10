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Yarıyıl tatilini Van’da geçiren aileler, Elite World Van Hotels’in ayrıcalıklı dünyasını da deneyimleyecek

Van’da ayrıcalıklı konaklama keyfi yaşatan Elite World Van Oteli, sömestrde Van’ı ziyaret edecek olan ailelere 5 yıldızlı bir tatil imkanı sağlıyor.

VAN 10.01.2022, 12:05
Yarıyıl tatilini Van’da geçiren aileler, Elite World Van Hotels’in ayrıcalıklı dünyasını da deneyimleyecek

Van’da ayrıcalıklı konaklama keyfi yaşatan Elite World Van Oteli, sömestrde Van’ı ziyaret edecek olan ailelere 5 yıldızlı bir tatil imkanı sağlıyor.

Van Kalesi’nin gezip, Akdamar Adası’nın doğal ve tarihi mirasını tanıyan, Muradiye Şelalesi’nin farklı atmosferine tanık olan aileler, yorgunluklarını Elite World Van Hotel’de çıkararak yeni döneme daha zinde bir başlangıç yapacak. Neoklasik ve saray mimarisinin ahenkli buluşmasıyla dekore edilen 230 odalı Elite World Van, iş ve tatil amaçlı Van’a gelen misafirlerin güvenli, konforlu konaklama yapabilmeleri için her detayı sürekli titizlikle gözden geçiriyor. Bu sene sömestr tatilinde Van Gölü Ekspresi ile keyifli bir seyahatin eşliğinde Van’ın eşsiz doğal ve kültürel güzelliklerini deneyimlemek isteyen aileler, Elite World Van Hotel’in ayrıcalıklı dünyasında unutamayacakları bir tatilin keyfini çıkaracak.

Van Kalesi’ni gezip, Akdamar Adası’nın karla kaplı enfes güzelliklerini ve tarihi mirasını tanıyan, Muradiye Şelalesi’nin farklı atmosferine tanık olan, Van kedileri ile hoş vakit geçiren aileler, yorgunluklarını Elite World Van Hotel’de çıkararak yeni döneme daha zinde bir başlangıç yapacak.

Ayrıca Elite World Van Hotel’in restoranlarında Van’ın dünya çapında meşhur yöresel kahvaltısını deneyimleyip, akşamları yine otel bünyesinde bulunan The Grill Restoran’da canlı müzik ile eğlenecekler.

Bu arada Elite World Van Hotel’in içinde konumlanan Fit Life Spa & Health Center’ın son teknoloji ile donatılmış ekipmanları ile spor yapma fırsatı da bulacak olan misafirler, spordan sonra altı kurnalı hamamda ve Osmanlı hamam kültürünü yansıtan Türk hamamlarında uygulanan kese ve köpük masajları bedeni günün stresinden arınabilecek. Vücudunu şımartmak isteyenler ise SPA bölümünde keyifli dakikalar ve masaj odalarında kişiye özel profesyonel masaj hizmeti alabilecek.

Bu arada Elite World Van Hotel’in kapalı yüzme havuzu ve özel terapi ışıklarıyla aydınlatılmış sauna ve anti bakteriyel mozaiklerle dekore edilmiş buhar banyoları günün yorgunluğunu atma imkanı sağlarken, Vitamin Bar; sağlıklı içecek ve yiyecek alternatifleri ile vücudun ihtiyacı olan gerekli enerjiyi sağlıyor.

Elite World Hotels zincirinde yer alan tüm oteller, güvenli turizm sertifikasına sahip olup, yüksek önlem ve güvenlik tedbirleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Elite World CARE (Covid-19 Anti Risk Ekibi) adındaki uzman ekiplerle aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmeler sürekli devam ediyor. Konforlu ve güvenli bir tatil için her detayın titizlikle düşünüldüğü Elite World Otelleri’nde misafirler yüzde 50 doluluğu aşmayacak şekilde geniş ve hijyenik alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek ağırlanıyor.

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