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Yaralı kuşlar ve kirpi tedavi altına alındı
VAN'DA DEĞİŞİK TARİHLERDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN KIZIL ŞAHİN, GÜMÜŞ MARTI, YAZ ATMACASI, BILDIRCIN, SAZ DELİCESİ VE KİRPİ TEDAVİ ALTINA ALINDI.
VAN 28.08.2020, 10:25
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Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi tedavi altına alındı.
Van’ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ile Gürpınar, İpekyolu, Edremit ve Özalp ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Gümüş Martı, Yaz Atmacası, Bıldırcın, Saz Delicesi ve Kirpi Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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