banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi

Yağmur suyu tahliye kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı

Van’da yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kuyusuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

VAN 23.09.2021, 14:59
Yağmur suyu tahliye kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı

Van’da yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kuyusuna düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sabah saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi’nde bir vatandaşa ait kuzu, otlatıldığı esnada yağmur suyu tahliye kuyusuna düştü. Kuzu sahibi ve mahallelinin uğraşları kuzuyu çıkarmak için yeterli olmayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, önce hayvan kurtarma aparatlarıyla kuzuyu çıkarmaya çalıştı. Düştüğü kuyuda sıkıştığı anlaşılan kuzu, daha sonra itfaiye personeli tarafından 8 metrelik drenaj kanalından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Yapılan çalışmayı izleyen kuzunun sahibi ve çevredekiler, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0