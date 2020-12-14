Yaban keçisi avlayan 4 kişiye 36 bin 589 lira ceza

Van’ın Başkale ilçesinde yaban keçisi avlayan 4 kişiye toplam 36 bin 589 liralık idari para ve tazminat cezası uyguladı.

Başkale ilçesinin İran sınırında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 13 Aralık 2020 tarihinde yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı alan Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (Van DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibata geçerek ivedi olarak olay yerine gidildi. Jandarma birimleri ile arazide yapılan aramada kayalıklar arasına gizlenmiş ölü yaban keçisi bulundu. Yaban Keçisini avladığı tespit edilen 4 kişi hakkında tutanak düzenlenerek toplam 36 bin 589,00 TL cezai işlem uygulandı.

Van DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar arazide ekiplere her türlü yardımı sağlayan Başkale Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine çok teşekkür ettiler.