Vehbi Vakkasoğlu ailenin önemini anlattı

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Aile Okulu’ projesi bünyesinde eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu konferans verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın, genç ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitici konferans ve seminerler devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğü işbirliğiyle Evliya Çelebi Uygulama Otelinde düzenlenen programla eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu konferans verdi. Konferans, Tuşba İlçe Müftülüğü Üniversite Camii İmam Hatibi Ömer Tukda’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık’ın konuşmasının ardından Vehbi Vakkasoğlu ailede sevgi iletişimi konulu konferans verdi. Vakkasoğlu; katılımcılara aile, ailede iletişim, çocuk yetiştirmenin önemi ve aile iletişiminin temel faktörleri konusunda bilgiler verip Peygamber Efendimiz ve sahabelerin ailelerinden örnekler verdi.

Konferansın sonunda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, katılımlarından dolayı Vakkasoğlu’na teşekkür ederek, kadın kursiyerler tarafından yapılan ve üzerinde Allah lafzı bulunan tablo hediye etti.

Konferansa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe müftüleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.