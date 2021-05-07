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Vefa Sosyal Destek Grubundan maaş dağıtımı

Van’ın Başkale ilçesinde tam kapanma nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara maaşları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerinde teslim ediliyor.

VAN 07.05.2021, 14:58
Vefa Sosyal Destek Grubundan maaş dağıtımı

Van’ın Başkale ilçesinde tam kapanma nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara maaşları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerinde teslim ediliyor.

Başkale merkez ve kırsal mahallelerinde vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından dağıtılıyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tam kapanma dönemi süresince maaşlarını bankalardan alamayan vatandaşların mağduriyetleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından gideriliyor. Başkale Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren polis, jandarma, öğretmen ve zabıtadan oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, sosyal destek yardımı alanlarla, engelli ve yaşlı vatandaşların maaşlarını büyük bir özveri ile ikamet adreslerinde kendilerine teslim ediyor.
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