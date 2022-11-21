VEDAŞ’tan Özalp ilçesine 15 milyon TL yatırım

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Özalp ilçesine 15 milyon TL yatırım yaptı.

Planladığı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını kış başlamadan bitirmeye başlayan VEDAŞ, Özalp ilçesinin enerji altyapısını güçlendiren yeni yatırımlarını devreye aldı. VEDAŞ Van İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, mevcut şebekeyi güçlendiren bakım ve onarım çalışmaları yaparken, elektrik şebekesini yenileyen yatırımlar da gerçekleştiriyor. Van merkez, ilçeler ve kırsal bölgelerde gerçekleşen bu çalışmalar çerçevesinde elektrik hatları yer altına alınırken, uzaktan kontrol edilebilen teknolojiyle uyumlu dağıtım merkezleri ve yeni aydınlatma tesisleri de inşa ediliyor.

Özalp ilçesi özelinde yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “2022 yılı için planladığımız bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımızın sonuna geliyoruz. Özalp ilçemizde yaklaşık 15 milyon TL bedelle gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız bünyesinde; 12 kilometre havai hattı yer altına aldık. 107 direkli yeni aydınlatma tesisi inşa ettik. 6 adet köşk tipi, 1 adet de beton direkli trafo kurduk. İlçemize kazandırdığımız SCADA sistemiyle uyumlu alternatif besleme kaynağına sahip dağıtım merkezimizle enerji sürekliliğini sağlamayı amaçladık. Tüketicilerimizin memnuniyetini önceleyen çalışmalarımız sırasında bizlere destek veren muhtarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza teşekkür eder, yatırımlarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.