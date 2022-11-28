VEDAŞ’tan Kurubaş Mahallesi’ne 15 milyon TL’lik yatırım

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Van İl Müdürlüğü, şehir merkezini enerjilendiren hatları güçlendirmek ve muhtemel arızaları lokalize edebilmek amacıyla gerçekleştirdiği yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde havai hatları yer altına alan VEDAŞ, bölgeye iki adet dağıtım merkezi ve üç adet de bina tipi trafo kurdu. Yaklaşık15 milyon TL bütçeyle gerçekleşen bu yatırımlarla şehrin enerji altyapısı daha da güçlendirildi.

Yatırım projeleri hakkında açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Şehir merkezimizi alternatifli hatlarla sürekli enerjili tutabilmek amacıyla yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtemel arızaları lokalize edebilmek ve bu arızaların yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri etkilememesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla şebekemizi çok daha güçlü hale getirdik. Tekstil kentin ve VASKİ’ye ait su depolarının da içerisinde bulunduğu Kurubaş Mahallemizde iki adet dağıtım merkezi kurduk. SCADA merkezimizle uyumlu ve uzaktan kumanda edilebilir bu yeni dağıtım merkezlerimiz, aynı zamanda alternatif hatları enerjilendirebilmektedir. Bu mevkiden geçen havai hattımızı yer altına alarak üç adet de bina tipi trafo inşa ettik. Yaklaşık 15 milyon TL bedelle gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.