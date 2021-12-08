VEDAŞ’tan eğitime destek

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Bitlis’te eğitim veren Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ile Güroymak ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulunda bilişim sınıfları kurdu.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bilişim sınıflarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten VEDAŞ Bilgi İşlem ve Çağrı Merkezi Müdürü Sami Kaya, “Eğitimde dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla okullarımızda bilişim sınıfları kurduk. Okullarımızın ihtiyaç duyduğu bilgisayarların temininden kurulumuna kadar tüm hazırlıkları tamamlayarak bilişim sınıflarını öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirdik. VEDAŞ ailesi olarak geleceğimizi aydınlatacak öğrencilerimize verdiğimiz desteği sürdürüyor, bilişim sınıflarının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Görev yaptıkları okullara kurulan bilişim sınıflarından ötürü mutluluklarını dile getiren okul yöneticileri ise VEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.