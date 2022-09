VEDAŞ, kırsal bölgelerdeki enerji hatlarını yeniliyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, elektrik şebekesini daha da güçlendirmek için gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, önleyici bakım çalışmaları çerçevesinde elektrik şebekesini tek tek kontrol ediyor, arıza oluşturabilecek unsurların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Van’ın kırsal bölgelerinde eş zamanlı gerçekleşen bakım ve onarım çalışmaları hakkında açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; “Tüketicilerimizden ve muhtarlarımızdan gelen talepler, Alo 186 Çağrı Merkezi ve SCADA raporlarımız ile ekiplerimizin saha tespitleri doğrultusunda planlamasını yaptığımız bakım ve onarım çalışmalarımızı merkezde olduğu gibi kırsal bölgelerimizde de sürdürüyoruz” dedi.

Önleyici bakım çalışmaları çerçevesinde şu an arıza oluşturmayan ancak sonraki zamanlarda arıza oluşturma potansiyeli olan şebeke unsurlarının da onarımını yaptıklarını belirten Özsoy; “Birinci önceliğimiz elbette arıza oluşumunu önlemek. Bu nedenle ihtiyaç duyulan bölgelerde yatırım programımız çerçevede elektrik şebekesini yeniliyoruz. Bakım çalışmalarımızla da mevcut şebekedeki unsurların tamamını tek tek kontrol ediyor ve arıza oluşturma potansiyeli olan unsurların onarımını gerçekleştiriyoruz. Arabaların bakımı gibi düşünebiliriz, araba şu an gidiyor ama zamanında bakımı yapılmazsa ilerleyen süreçte daha büyük arızalara yol açabilir. Elbette bu çalışmalarımız çerçevesinde can ve mal güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olarak planlı elektrik kesintisi yapıyoruz. Enerjili hatlarda bakım ve onarım çalışması yapmak mümkün olmadığı için bu çalışmalar sırasında gerçekleştirdiğimiz planlı kesintilerde bizlere anlayış gösteren değerli halkımıza teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.