VEDAŞ, kesintisiz enerji için yatırımlarını sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Van İl Müdürlüğü, tüketicilerine sunduğu hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla Van genelinde yatırım çalışmalarına devam ettiklerini belirten VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, “Şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde eş zamanlı olarak yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 300 kilometre yeni hat, 221 kilometre de yer altı şebekesi tesis ettik. 100’e yakın köyümüzün şebekesini yeniledik, 90 adet de yeni trafo ilavesi gerçekleştirdik. Şehirlerimizi ışıl ışıl hale getirmek için 125 kilometre yeni aydınlatma şebekesi kurduk. 2022 yılı için de yatırım planlamamız doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmek için hazırız. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek için gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yenilenen hatlarla kesintisiz enerji”

Kırsal bölgelerde seksenli yıllardan kalma hatları da yenilediklerini vurgulayan Özdemir, “Tesis edilen bu yeni hatlarımız alternatifli hatlardır. Alternatif hatlarımız sayesinde bir bölgede arıza oluşması durumunda kesinti yaşanan bölgeyi alternatif hatlarımızla enerjilendirebiliyoruz. Böylece vatandaşlarımız enerji kesintisinden etkilenmeden arıza oluşan bölgede onarımlarımızı gerçekleştirerek arıza durumlarında dahi tüketicilerimize kesintisiz hizmet sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.