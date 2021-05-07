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VEDAŞ, çalışanlarını ödüllendirdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarına maksimum özen gösteren çalışanlarını ödüllendirildi.

VAN 07.05.2021, 10:29
VEDAŞ, çalışanlarını ödüllendirdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarına maksimum özen gösteren çalışanlarını ödüllendirildi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde zorlu arazi ve çetin iklim şartlarında görev yapan elektrik çalışanları, görevleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına gösterdikleri özen ve dikkat nedeniyle ödüllendirildi. 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi yerine getiriyoruz. Bu görevi yerine getirirken de çalışanlarımızın can sağlığını korumak birinci önceliğimizdir. İş güvenliğine gösterilen önemin insan hayatına verilen önem olduğunun bilinciyle çalışanlarımızın hayatına maksimum önemi veriyoruz. Bu kapsamda da personelimizde İSG bilincini oluşturmak için her türlü önlemi alıyoruz. Korunmak, riskli görünen her tehlikeye karşı tedbir almakla başlamalı. Bu konuda da sürekli çalışan ve güvenliğini içselleştirip kalıcı hale getiren çalışanlarımızı plaket, sertifika ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdik” dedi.
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