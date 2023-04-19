VEDAŞ bayrama hazır

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, Ramazan Bayramı’nda da tüketicilere verdiği hizmette aksama yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan ayının huzurla geçmesi için 7/24 görev yaptıklarını, bayramda da aynı özveri ve titizlikle görev başında olacaklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, “Hizmet bölgemizde yaşayan iki milyonu aşkın vatandaşımızın bayramı huzurla geçirebilmesi için öngördüğümüz tüm tedbirlerimizi aldık. Bu çerçevesinde; hizmet verdiğimiz dört il ve tüm ilçelerimizde personel, araç ve vardiya düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. Şebekemizi dijital ortamda yöneterek muhtemel arızalara uzaktan müdahale edebildiğimiz SCADA merkezimiz ve 7/24 sahada görev yapacak ekiplerimizle Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz enerji mesaisinde olacağız” dedi.

İletişim kanallarının Ramazan Bayramı süresince açık olduğunu vurgulayan Talay, “Alo 186 Çağrı Merkezimiz ve diğer tüm iletişim kanallarımızda görevli müşteri temsilcilerimiz, Ramazan Bayramı süresince de vatandaşlarımıza kesintisiz iletişim hizmeti verecektir. Bu vesileyle bayramın mutluluk ve huzura vesile olmasını diler, VEDAŞ ailesi adına tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım” diye konuştu.