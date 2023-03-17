Vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın etti

Van’ın tüm ilçelerinde nüfus müdürlüklerinin saat 23.59’a kadar hizmet vereceğinin bildirilmesi üzerine vatandaşlar, adres bildiriminde bulunmak için nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri adres değişikleri çerçevesinde nüfus müdürlüklerinin 17 Mart saat 23.59’a kadar açık bulundurulacağının belirtilmesi üzerine vatandaşlar Nüfus Müdürlüğünün yolunu tuttu. Adres servisleriyle ilgili tüm işlemlerin ise randevusuz gerçekleştirilebileceği belirtildiği duyuruda vatandaşların adres beyanında bulundurulmasında büyük kolaylık sağlanıyor.