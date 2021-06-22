VASKİ’nin içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, eskiyen içme suyu şebeke hatlarını tek tek yenilerken, yeni içme suyu şebeke hatları çekmeye de devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu şebeke hatlarını tek tek yenileyen VASKİ ekipleri, yeni içme suyu hatları çekmeye devam ediyor. VASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde bulunan birçok sokakta içme suyu şebeke hattı yenileme ve yeni hat çekme çalışması başlattı.

Bu kapsamda; VASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Yüzbaşıoğlu, Sinema, Meydan 1, 2, 3, 4, Cami 1, 2, Sobacılar, Küçükcami 1, 2 sokaklarda yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski PİK, PVC ve asbest borulardan oluşan içme suyu şebeke hatlarını yenilerken, yerine polietilen borular döşedi. Ayrıca ara sokaklarda içme suyu hattı bulunmayan noktalara yeni içme suyu hattı çekilerek, evsel bağlantıların bağlanmasıyla çalışma kısa sürede tamamlandı. Çalışmayla birlikte; uzun ömürlü ve insan sağlığına uygun yeni içme suyu şebeke hattı çekilerek, sürekli arıza veren hatların yenilenmesiyle sokaklardaki altyapı sorunu çözüldü.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvehap Gezgen, altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizerek, “İpekyolu Belediyesinin sokak yenileme çalışmaları ve sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek, kronikleşen ve sürekli arıza veren hatlarımızı yenilemek için çalışma başlattık. Özellikle Bahçıvan Mahallesi’nde yer alan birçok sokakta sürekli arıza veren içme suyu hatlarımızı bu kapsamda yeniledik. Ayrıca bazı ara sokaklara yeni içme suyu hattı çektik. Yapılan çalışma sonucu hatlarımızı kısa bir sürede yenileyerek sorunu çözdük. Buradan ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.