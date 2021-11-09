VASKİ’den zorunlu su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından alınan 2000’lik su isale hattı, Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi Karayolları Kavşağı’nda bulunan tahliye odasının arıza-onarım çalışması nedeniyle; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı Kiracılar TOKİ, Yeni TOKİ, Bostaniçi TOKİ, Sıhke TOKİ, Kevenli TOKİ ile Doğanlar, Akınlar, Ayazpınar, Elmalı, Selahattin Eyyubi, Süphan, Yeni, Karşıyaka, Hacıbekir, Yeni, Serhat, Şerefiye, Vali Mithat Bey, Seyyit Fehim Arvasi, Beyüzümü ve Akköprü mahallelerinde 11 Kasım 2021 (Perşembe) günü sabah karşı 03.00 ila gece 23.30 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmaların tamamlanmasıyla sular tekrardan verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.