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VASKİ’den zorunlu su kesintisi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VAN 28.09.2021, 12:37
VASKİ’den zorunlu su kesintisi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “DSİ 17. Bölge Müdürlüğü uhdesinde bulunan Morgedik Barajı ve Morgedik regülatöründe mekanik teçhizatların bakımının yapılması, betonarme imalatların onarılması ve kış dönemi öncesi temizlik çalışmalarının tamamlanması nedeniyle 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00’ten başlayarak 2 Ekim 2021 Cumartesi saat 20.00’a kadar su kesintisine gidilecektir. Söz konusu su kesintisinden Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ, Adnan Menderes (Yukarı TOKİ konutları), Beyazıt (Solaha mevkii), Kocapınar, Nişancı ve Akbaş mahalleleri etkilenecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirler alındı, temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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