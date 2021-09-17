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VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VAN 17.09.2021, 20:10
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Bostaniçi Mahallesi Narman Tesisleri Mevkiinde bulanan ve sürekli arıza veren 500’lük polietilen içme suyu isale hattı yerine 400’lük çelik boru döşenerek hat deplase edilmiştir. Yeni hattın bağlantılarından dolayı; Sıhke TOKİ, Yalım Erez, Beyüzümü, Kıratlı ve Hamurkesen mahallelerinde 18 Eylül 2021 Cumartesi günü sabah saat 07:00 ile gece 00:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı hat bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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