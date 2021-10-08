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VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VAN 08.10.2021, 17:09
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İskele Mahallesi Cezaevi Sokak ve İskele Mahallesi Şemsibey 5. Sokakta yeni çekilen hattın abone bağlantıları nedeniyle; İskele Mahallesi Köyiçi, Şemsibey 5. Sokak ve Cezaevi civarında 9 Ekim 2021 Cumartesi günü sabah saat 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı, abone bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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