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VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VAN 27.09.2021, 15:43
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Şerefiye Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi’nde yeni çekilen hattın abone bağlantıları nedeniyle; Akköprü, Şerefiye, Vali Mithat, Bahçıvan mahallelerinin tamamında; Hafiziye, Alipaşa, İstasyon ve Beyüzümü mahallelerinin bir kısımda 28 Eylül 2021 Salı günü 08.00 ile 21.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı, abone bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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