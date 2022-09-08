VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Edremit ilçesi Başkan Caddesi’nde kanalizasyon hattı yapımı ve içme suyu hattı yenileme çalışması nedeniyle; Yeni Cami Mahallesi ve Eski Cami Mahallesi’nin tamamında Edremit Çarşı Merkezi ve Yeni Mahalle’nin bir kısmında 9 Eylül 2022 Cuma günü sabah 07.00 ile gece 00.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Kanalizasyon hattı yapımı ve içme suyu hattı yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Ayrıca su kesintisinden etkilenen mahalleler için talep edilmesi durumunda kurumumuz tarafından tankerle su desteği sağlanacaktır. İrtibat numaraları VASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi, 0 543 661 52 56 ve 0 541 939 75 86” denildi.