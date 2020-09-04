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VASKİ’den zorunlu su kesinti uyarısı
VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAZI MAHALLELERDE ZORUNLU SU KESİNTİSİNE GİDİLECEĞİNİ DUYURDU.
VAN 04.09.2020, 14:03
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Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ’den yapılan açıklamada, Erciş yolu üzeri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında 500’lük ana isale boru hattında kronikleşen arızanın giderilmesi gerektiği belirtilerek, “Arızanın giderilmesi için yapılacak çalışmalardan İstasyon, Altıntepe, Kalecik, Şemsibey, Abdurrahman Gazi mahalleleri ile sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesinde su kesintileri yaşanacaktır. 7 Eylül Pazartesi günü 08.00 ile 00.00 saatleri arasında sular verilemeyecek” denildi.
Açıklamada, yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve arızanın bitirilmesiyle suların verileceği bildirildi.
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