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VASKİ’den planlı su kesintisi uyarısı

Van il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposu 1 nolu terfi merkezinde elektrik kesintilerinden dolayı oluşan acil motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği duyuruldu.

VAN 27.11.2020, 11:37
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VASKİ’den planlı su kesintisi uyarısı
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Van il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Şabaniye su deposu 1 nolu terfi merkezinde elektrik kesintilerinden dolayı oluşan acil motor arızası sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği duyuruldu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arızadan dolayı 27 Kasım Cuma günü akşam saat 21.00 ile 28 Kasım Cumartesi günü sabah saat 07.00 arasında Yeni Mahalle, Karşıyaka, Serhat, Hacıbekir, Seyyid Fehim Arvasi, Şerefiye, Vali Mithatbey, Esenler, Ali Paşa, Seyrantepe, Beyüzümü ve Akköprü mahalleleri ile Kevenli, Bostaniçi ve Sıhke TOKİ konutlarında su kesintisi uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve arızanın bitirilmesiyle suların verileceği bildirildi.
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