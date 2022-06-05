VASKİ’den merkez ileri biyolojik atıksu arıtma tesisine ilişkin açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, "Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"nden kaynaklı olduğu öne sürülen koku ile ilgili açıklama yaptı.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden kaynaklı olduğu öne sürülen koku ile ilgili artan şikayetler üzerine bu açıklama notu, kamuoyu ile paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Bilindiği üzere ilimiz ve Van Gölü için büyük öneme sahip Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz, 5 Haziran 2021 tarihinde ’Dünya Çevre Günü’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle hizmete açılmıştır. Tesisimiz 1 yıldır çevre mevzuatına uygun olarak arıtma faaliyetini yerine getirerek, çalışmaya devam etmektedir. Tam kapasiteyle arıtma faaliyetini yerine getiren tesisimiz, devreye alınmasının hemen ardından yanında bulunan eski tesis devre dışı bırakılmıştır. Nisan ayı sonu itibariyle eski arıtma tesisi hurda karşılığı yıkım ihalesi yapılmıştır. Yıkım işini alan firmayla Mayıs ayı sonu itibariyle sözleşme imzalanarak tesis alanının yıkımı ve rehabilitasyonu süreçleri başlatılmıştır" denildi.

Eski tesisteki yıkım sürecinin başlamasıyla beraber yıkım esnasında tesisteki çamur kurutma yataklarında yıllardır biriken atık çamurun ortaya çıkmasının bölgede ciddi bir kokuya neden olduğu belirtilen açıklamada, "Çıkan koku sorunun giderilmesi için ilimizdeki tüm hafriyat atıkları bu alana yönlendirilerek, eski tesisin çamur kurutma yatakları kapatılmaya başlanmıştır. Yaklaşık olarak 2 haftadır devam eden dolgu ve tesfiye işlemlerinin bir iki gün içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Koku problemi kesinlikle yeni tesisle alakalı değildir. Yeni tesisimiz tam kapasiteyle kusursuz şekilde çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.