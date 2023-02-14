VASKİ, Malatya’nın su ve kanalizasyon altyapısını onarıyor

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, depremden hasar gören Malatya’nın su ve kanalizasyon altyapısını onarmak için aralıksız çalışıyor.

Van Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım seferberliğinde Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla depremin ilk gününden itibaren çalışmalara başlayan ekipler, faaliyetlerini gece gündüz demeden aralıksız şekilde sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma, depremzedelere gıda ve barınma yardımı gibi birçok konuda faaliyetlerini sürdürürken, VASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ise bölgenin alt yapısındaki aksaklıkları giderme ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde alt yapıyı yeniden faaliyete geçirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

VASKİ, 112 personel ve 52 araçla Malatya’da

Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden VASKİ Genel Müdürlüğü, 112 kişilik ekibiyle Malatya’da 1 adet tır (çekici), 1 adet ekskavatör, 2 adet beko loder, 2 adet lowbet, 2 adet damperli kamyon, 5 adet minibüs, 5 adet çift kabin, 1 adet vidanjör, 4 adet su tankeri, 27 adet 4X4 pick-up, 1 adet basınç aracı, 1 adet vinç ile çalışmalara destek veriyor.

VASKİ ve MASKİ el ele vererek çalışma yürütüyor

Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri, MASKİ Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak, kent genelinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan arızaların tespiti ve onarılması için aralıksız çalışıyor. İçme suyu bakım-onarım aracı, sızıntı tespit aracı, vidanjör ve kanal açma araçlarıyla birlikte birçok arızanın tespitini gerçekleştiren ekipler, buradaki içme suyu ihtiyacını kısa sürede çözmek için depremde zarar gören hatların tespitinin ardından onarım çalışmalarına da devam ediyor.

VASKİ ekipleri sahada aktif rol oynuyor

Bunun yanı sıra Malatya’da depremden az hasar alan ve afetzedelerin kaldığı binalar, hastaneler ve diğer barınma alanlarında kanalizasyon hattındaki tıkanıklıkları açma çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren VASKİ ekipleri, su ihtiyacının karşılanması adına su hatlarındaki bakım-onarım çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan depremden etkilenen vatandaşlara tankerlere içme suyu temini sağlayan ekipler bir yandan da enkaz kaldırma gibi çalışmalara da destek veriyor.

Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yapılan çalışmalarda yeni kurulan çadır ve konteyner kentlerin de altyapısı hazırlanıyor.