VASKİ, Erciş’teki içme suyu kesintilerine ilişkin açıklama yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde meydana gelen içme suyu kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Erciş ilçesinde kar sularının erimesi sonucu Morgedik Barajı’ndaki yüksek bulanıklık değeri nedeniyle Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi koruma amaçlı by-pass konumunda bekletilmektedir. Çelebibağı, Adnan Menderes Mahallesi (Yukarı TOKİ), Beyazıt (Solaha Semti), Kocapınar ve Akbaş mahallelerinde oluşan bulanıktan dolayı zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Bulanıklık değerlerinin düzelmesiyle sular tekrardan verilecektir. Ayrıca kuraklıkla beraber yukarı ışıklı su kaynağındaki su seviyesinde ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Bu nedenle yukarı ışıklı su kaynağından beslenen Vanyolu, Salihiye, Aşağı Işıklı, Latifiye, Beyazıt ve Yeşilova mahallelerinde su kesintileri yaşanmaktadır. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.