VASKİ altyapı yatırımlarına devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun bir tempoda altyapı yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

VASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kentteki 13 ilçede gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarıya taşıyan VASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle uzun yıllardır mahallelerde kullanılan ve ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme ve deplase çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da imara yeni açılan cadde ve sokaklara yeni hatlar çekiyor. VASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaköy Mahallesi’nde yıllardır devam eden içme suyu sorununu çözmek için bin 500 metrelik içme suyu isale hattı çalışmasının startını verirken, imara yeni açılan cadde ve sokak çalışmaları çerçevesinde Bostaniçi, Karşıyaka, Şerefiye, İstasyon ve Hatuniye mahallelerindeki yeni içme suyu hattı çalışmalarını da kısa sürede tamamladı.

VASKİ, Şemsibey’de içme suyu isale hattını sil baştan yeniliyor

Bunun yanı sıra içme suyu ihtiyacının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için VASKİ Genel Müdürlüğü, Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde ömrünü tamamlayan bin 500 metrelik içme suyu isale hattını sil baştan yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Edremit ilçesi Eski Cami Mahallesi’nde bulunan 200’lük polietilen boru ile deplase çalışmalarına da devam ediyor.

“İçme suyu altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Kentteki 13 ilçede VASKİ ekiplerinin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, "İlimizde içme suyu noktasında eksiklikleri olan mahallelerimizde yeni hat çekim işlerimiz sürerken, yenileme ve deplase çalışmalarımızı da aralıksız devam ettiriyoruz. Özellikle büyükşehir ve İpekyolu Belediyemiz tarafından imara yeni açılan cadde ve sokaklarda da yeni içme suyu hat çekim işlerimizin çoğunu tamamladık. Böylelikle devam eden ve planladığımız projeler ile birlikte ilimizin dört bir noktasında kesintisiz içme suyu altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.