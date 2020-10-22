VASKİ 50 yıllık su sorununu çözdü

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Bahçesaray ilçesinde ünlü şair Feqiyê Teyran’ın türbesinin de bulunduğu Kartal Mahallesi’nin 50 yıllık su sorununu çözdü.

VASKİ Genel Müdürlüğü, yıllarca içme suyu ve altyapı hizmetinden mahrum bırakılan kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. VASKİ ekipleri, Bahçesaray ilçesinde ünlü şair Feqiyê Teyran’ın türbesinin de bulunduğu ve her yıl binlerce yerli yabancı ziyaretçisi bulunan Kartal Mahallesi’nde sağlıklı içme suyu hattı çalışması başlattı. Zorlu Bahçesaray coğrafyasına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 50 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleye 5 bin 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı getiriyor. Çalışmaların devam ettiği mahalleye önümüzdeki hafta su verilmesi planlanıyor.

Çalışmaların bulunduğu alana giderek incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç’ten bilgi alarak mahalle halkıyla bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak ile de görüşen Kaplan, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Mahallemizin 50 yıllık su sorunu çözüldü”

VASKİ’nin bu hizmetini takdirle karşıladıklarını belirten mahalle sakinleri, "Köyümüzde yıllardır yaşadığımız su sıkıntısı için ilk kez bir adım atıldı. Yaklaşık 50 yıldır köyde ciddi su sıkıntısı yaşıyorduk. Bizim bu büyük sıkıntımıza çare olanlardan Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Su gibi aziz olsunlar. Yetkili ve çalışanlara çok teşekkür ederiz" dediler.