Var’daki mezarlıklarda temizlik çalışması

Van Büyükşehir Belediyesinin kent genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezindeki mezarlıklarda sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Çalışmalarla birlikte mezarlıklardaki yabani otlar temizlenirken, mezarlık duvarları boyanıp kaldırımların tadilatları yapılıyor. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçlarda budanıp çiçekler ve çimler günlük olarak sulanıyor. Bu çalışmalar ekiplerce rutin olarak yıl boyunca sürdürülüyor.

“Van Büyükşehir Belediyesi mezarlıklara çok iyi bakıyor”

Yakınının mezarını ziyarete gelen Mehmet Duran isimli vatandaş, “Mezarlıklar dinimizce çok önemli alanlar. Bizlerde dinimizin gereği olarak mezarlıkları sıkça ziyaret ediyoruz. Her geldiğimde buraları temiz ve düzenli görüyorum. Çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

Ekiplerle temizlik çalışmalarını sürdüren Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde ekip şefi olan Kaan Bülent Oruçlu da, “Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için mezarlıklardaki çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşa en iyi hizmeti verebilmektir” ifadelerini kullandı.