VAOB heyeti basınla bir araya geldi

Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) Platformu, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıya Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Van Barosu, Diş Hekimleri Odası, Tabipler Odası, Van-Bitlis-Hakkâri Eczacılar Odası, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası başkanları katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan VAOB Dönem Sözcüsü ve Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, söz konusu platformun bir süre önce kurulduğunu ve basınla ilk kez tanışma toplantısı düzenlediklerini söyledi. Açıklamalarında platformun amacına değinen Başkan Şahin, “Temel amacımız; demokratik ve evrensel hukukun üstünlüğü ilkesi ile çağdaş bilimsel değerler ışığında bir kent kültürü oluşturmak, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden akademik meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak, kentimize faydalı hizmetler üretmek, kentimizde barış, özgürlük, dostluk ve kardeşlik anlayışını pekiştirmek, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek ve toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmaktır” dedi.

Van’ın her tür sorunuyla ilgili olarak çalışma içinde olacaklarını ifade eden Şahin, “VAOB olarak kentimizle ilgili gerek ulusal gerek uluslararası sorunlara mutlak surette değineceğiz. İyi şeylere iyi diyeceğiz, kötü şeyleri mutlaka eleştireceğiz ve kentimizle ilgili geleceğimizle ilgili bizden sonra topluma bir miras bırakmak amacıyla bu platformu oluşturduk. Platformumuzun başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Oda başkanlarının birer selamlama konuşması yaptığı toplantı, soru cevap ile sona erdi.