VANTB yardım tırı deprem bölgesine hareket etti

Van Ticaret Borsası (VANTB), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde hazırladığı ilk tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı.

VANTB, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran iki depremin ardından afetzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hemen harekete geçti. Depremin hemen ardından toplanan borsa meclisi ve yönetim kurulu üyeleri bir kampanya başlattı. VANTB tarafından kısa sürede hazırlanan ilk yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yardım tırını uğurlayan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, hepimizi yasa boğan ve yüreğimizi yakan afetin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’de olduğu gibi Van olarak kendilerinin de büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Başkan Süer, “VANTB olarak ilk günden itibaren meclis ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ne yapabiliriz çabası içerisine girdik. İlk etapta deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir tır yardım malzemesi hazırladık ve bugün de uğurladık. Bu yardımlarımız tabi ki yeterli değil, buna benzer çalışmalarımız devam edecektir. VANTB olarak ellimizden geldiği kadar oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

“Depremin sıkıntılarını en iyi biz Vanlılar biliriz”

Deprem bölgesindeki vatandaşları en iyi kendilerinin anladığını ifade eden Başkan Süer, “Bir Vanlı olarak biz de bu felaketi 2011 yılında yaşadık. O zaman Türkiye yine tek yürek oldu ve buraya akın etti. Şimdi bizde deprem bölgesine akın ediyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi en iyi biz Vanlılar anlarız. Depremin ne olduğunu, üşümenin ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. Onların tüm sıkıntılarını, kilometrelerce uzakta olsak bile bizler ta yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim bir daha bu ülkeye böyle felaketler yaşatmasın. Tek dileğimiz can kaybının çoğalmamasıdır. Van Ticaret Borsası ve şahsım adına tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarını yitirenlere sabır ve baş sağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.