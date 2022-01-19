banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı

VANTB Başkanı Süer: “Dijital ve endüstriyel tarım ve hayvancılığa geçilmeli”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında da görüldüğü gibi tarım ve hayvancılığın önceliğini yine koruduğunu belirterek, “Tarım ve hayvancılık ülkesi olma gücümüzü çok daha etkin kullanmalıyız” dedi.

VAN 19.01.2022, 15:05
VANTB Başkanı Süer: “Dijital ve endüstriyel tarım ve hayvancılığa geçilmeli”

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında da görüldüğü gibi tarım ve hayvancılığın önceliğini yine koruduğunu belirterek, “Tarım ve hayvancılık ülkesi olma gücümüzü çok daha etkin kullanmalıyız” dedi.

Açıklamalarda bulunan Nayif Süer, “Ortadoğu’ya açılan kapısı ile Van; İran, Irak, ayrıca Ermenistan ve Batı Azerbaycan ile geniş bir alanı kapsamaktadır. Nüfusu 1 milyon 157 bin 962 olan Van, giriş çıkışlarıyla bu rakam günlük yaklaşık 1,5 milyonu bulmaktadır. Van, tarım ve hayvancılık potansiyeli hayli yüksek olan bir ildir ancak ihracat ürünleri arasında çok az sayıda tarım ürünü yer alıyor. Ülkemiz ve Van, başta kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra, ihracata da yönelebilecek bir konumdadır” dedi.

Akreditasyon denetiminden başarıyla çıkan Van Ticaret Borsası olarak hazırladıkları projelerle şehre değer katmak için çalıştıklarını dile getiren Süer, “Soğuk Süt Zinciri, Canlı Hayvan Borsası ve Van Balı projelerimiz ile coğrafi işaretini aldığımız Erciş üzümü, ayrıca Van Sirmosu, Sıhke

Kavunu, Gevaş Fasulyesi ile ilgili coğrafi işaret sürecimiz devam etmektedir. Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz 2018 yılından beri yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 2021 yılı Temmuz ayında ilimizde nihayet Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Ajans Amirliği açılmıştır. İlimizde daha önce alım döneminde bir ay hizmet veren TMO’nun tam zamanlı olarak ajans amirliği olarak hizmet vermeye başlaması bizleri sevindirmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

TMO Van Ajans Amirliği, çiftçilerin ve besicilerin talebini yeterince karşılayamadığı görülmektedir. Bu maksatla TMO’nun Van’da başmüdürlük olarak kurulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde üretilen tarım ürünlerinin neredeyse el değmeden tarladan sofraya kadar geldiğini söyleyen Süer, “Son teknoloji dijital makineler ile tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Ülkemizde ve Van’da da geleneksel tarım ve hayvancılık yerine planlı ve projeli üretime daha fazla ağırlık verilmelidir. Dijital ve endüstriyel tarıma geçilmelidir, bu anlamda orta ve büyük ölçekte işletmelerin kurulması için daha fazla devlet destekleri verilmelidir. Besicilerimize ve çiftçilerimize sunulan destekler, üretim kapasitemizi yükseltecektir. Son teknoloji makine alımında verilecek faizsiz devlet destekleri ile tarım ve hayvancılığın istenen noktaya gelebileceğine inanıyoruz. Böylece Van’ın en önemli sorunu olan işsizlik, bir nebze de olsa azalacaktır. Ayrıca katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği şehir konumuna gelebiliriz. Bilindiği gibi küçükbaş hayvancılık anlamında koyun sayısında Türkiye birincisi olan ve büyükbaş hayvancılığın da yapıldığı Van’da, yaylaların ve meraların daha da canlandırılması gerekmektedir. Köye dönüş konusunda

Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar takdire şayandır.

Ayrıca meralar bilinçsiz şekilde kullanılmaktadır. Daha fazla verim almak için mera alanlarının acil olarak ıslah edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Van’da metrekareye düşen yağış miktarının yıllık 500 milimetreyi geçtiği ve yılın büyük bir bölümünün güneş ile geçen bir şehir olduğunu dile getiren Süer, “Van’da tarım ve hayvancılık arazisi olmayan alanların büyük bir kısmı güneş panelleri ile donatılabilir. Bu gerçekler ışığında başta Gevaş olmak üzere tüm ilçelerde sebze ve meyvecilik teşvik edilmelidir. Çaldıran’da jeotermal ile üretilen salkım domates buna güzel bir örnektir. Van balığı, su ürünleri ve alabalık alanlarına da verilen önem arttırılmalıdır. Et ve et ürünleri, besicilik, süt ve süt ürünleri, tavukçuluk, arıcılık, ipekböcekçiliği alanları genişletilebilir. Organik tarım ön plana çıkarılmalıdır. Yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak çiftçilerimize hibe kredi ya da düşük faizli desteğin yanı sıra akaryakıt ve yem bitkileri desteği de sunulmalıdır” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11