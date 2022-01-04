Vanspor Uğur Can ile anlaştı

Vanspor Futbol Kulübü, Soma Spor’da oynayan Uğur Can ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Soma Spor’da oynayan Uğur Can ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Vanspor’umuzda önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuz camiamıza hayırlı olsun" denildi.