Vanspor FK. 3 oyuncuyu renklerine bağladı

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü (FK), 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

Vanspor Futbol Kulübünün (FK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar 3 oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. Şanlıurfasporda forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli stoper Emre Özkan, Sancaktepede forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Selim Kayacı ve yine Şanlıurfasporda forma giyen 25 yaşındaki tecrübeli sol bek Muhammet Mahmut Emir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.